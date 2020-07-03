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По 100 штук в месяц: На Харьковщине подделывали дипломы украинских вузов для членов НВФ «ДНР» (Фото)

03.07.20 13:58
Фото: пресс-служба СБУ
Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины в Харьковской области разоблачила преступную группу, участники которой изготавливали для членов незаконных вооруженных формирований «ДНР» поддельные дипломы о высшем образовании. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

«По версии следствия, организовала масштабное изготовление поддельных дипломов украинских вузов группа жителей Харьковского и Киевского регионов. Клиентами злоумышленников были участники НВФ, которые использовали подделки для продвижения по "службе" и получения фейковых офицерских званий», – говорится в сообщении.

По данным следствия, оформление заказов осуществлялось на специально разработанных интернет-сайтах, а оплата – через электронные переводы. После изготовления документы по почте отправляли в «ДНР» через временно подконтрольные НВФ участки украинской границы.

«Ежемесячно злоумышленники изготавливали и сбывали почти сотню поддельных дипломов. Стоимость одного составляла в среднем 500 долл. США в зависимости от уровня вуза. Участники группы использовали при изготовлении фальшивок номера настоящих дипломов, выданных ранее», – рассказали в СБУ.

Следователи СБУ задержали одного из участников преступной группы в почтовом отделении в райцентре на Харьковщине во время отправки поддельного диплома для члена артиллерийской бригады «ДНР».

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 («Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины») Уголовного кодекса Украины.

В ходе обысков арендованного преступной группой офисного помещения в Киеве и по местам проживания фигурантов оперативники и следователи изъяли доказательства противоправной деятельности, которые будут приобщены к материалам дела.

Фото: пресс-служба СБУ

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