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Ермак примет участие во встрече политических советников лидеров «нормандской четверки»: Детали

03.07.20 13:51
Андей Ермак
Андей Ермак / Фото: rbc.ua

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сегодня, 3 июля, в составе украинской делегации, которую возглавляет вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, посетит с рабочим визитом Германию. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Запланирована встреча с политическими советниками лидеров государств – участников Нормандского формата.

«В рамках встречи планируется обсуждение прогресса в работе Трехсторонней контактной группы, состояния выполнения договоренностей декабрьского саммита в Нормандском формате в Париже и перспективы проведения следующей встречи лидеров государств "нормандской четверки" в Берлине», – говорится в сообщении.

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