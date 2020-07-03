Ермак примет участие во встрече политических советников лидеров «нормандской четверки»: Детали

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сегодня, 3 июля, в составе украинской делегации, которую возглавляет вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, посетит с рабочим визитом Германию. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Запланирована встреча с политическими советниками лидеров государств – участников Нормандского формата.

«В рамках встречи планируется обсуждение прогресса в работе Трехсторонней контактной группы, состояния выполнения договоренностей декабрьского саммита в Нормандском формате в Париже и перспективы проведения следующей встречи лидеров государств "нормандской четверки" в Берлине», – говорится в сообщении.