Только палки в колеса: В «ЛНР» появились проблемы с переводами и обналичкой карт

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области возникли сложности с переводами в РФ, на подконтрольную Украине территорию и с обналичиванием карт.

Проблемы возникли в связи с изменениями в «законодательстве».

Так, жители Луганска сообщают, что ряд организаций, через которые раньше можно было получить и отправить перевод, теперь такие услуги не оказывают.

«Вспоминается сразу плакат "Строим новую республику" и лицо довольного Пасечника! Только ни дорог, ни фонтанов, ни детских площадок новых он не построил. Все закрывается, разваливается и всем наплевать. Только одни танцы и запреты… А есть еще плакат "Заботимся о каждом", вот и сюда забота дошла…Как они задрали, только палки в колеса… Переоформятся комцентры на ООО и будут работать. Процент, правда, повыше, думаю, будет», – делятся возмущениями местные жители.

В ином паблике отмечается, что самим организациям, оказывающим услуги, пока не довели информацию, как и что нужно переоформить. Люди ждут связанного с этим повышения процентных ставок. «Люди бегают по всем финансовым центрам, дабы получить или отправить перевод. С 01.07, согласно закону о госбанке, теперь этим никто не занимается без открытия ООО. Госбанк совместно с налоговой до сих пор никакой информации о правилах и нормах бухучета не предоставили… А теперь представьте себе, какие тогда будут % брать финцентры за получение перевода из России, если будет печататься расходный ордер на сумму перевода и сумму комиссии (раньше под 2% можно было получить). Если только финцентр заплатит 2% с оборота и 20% с прибыли в казну», – пишут в сообществе.

«А мордочка не треснет народ так обдирать? Не говоря о потребителях, которые снимают/переводят свои кровно заработанные деньги… Снимать свои деньги под 10-15% – это нормальная практика?!… Ценник на данный вид услуги подорожал! Давайте же поблагодарим наших дармоедов за это нововведение», – пишут местные жители.

«Получение/отправка переводов на карты РФ или украинские, обналичка средств с российской карты – на данный момент невозможны. С электронных кошельков – тоже… То есть, финцентр попросту не может отчитаться за операцию по выдаче наличных», – резюмируют люди.