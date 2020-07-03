Вез гранаты и тротил: Под Славянском у пассажира междугороднего автобуса нашли боеприпасы

На блокпосту в районе Славянска (Донецкая обл.) во время проверки рейсового автобуса, следовавшего в Харьков, правоохранители обнаружили боеприпасы у одного из пассажиров. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает отдел коммуникаций полиции Донецкой области.

Как отмечают правоохранители, блокпосты у Славянска в зоне Операции Объединенных сил являются последними на севере Донецкой области. Чтобы предотвратить ввоз в мирные города нелегального оружия массового поражения, транспорт здесь осматривают особенно тщательно.

«Полицейские, несущие службу на блокпосту, расположенном в поселке Долина, во время проверки автобуса в сумке среди личных вещей у мужчины 1978 года рождения обнаружили и изъяли две гранаты РГД, две гранаты Ф-1, тротил и светошумовую шашку», – говорится в сообщении.

Боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу.

За незаконную перевозку оружия предусмотрена уголовная ответственность по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины («Ношение, хранение, приобретение или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения»).

Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.