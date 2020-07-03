RU
Все новости

Вез гранаты и тротил: Под Славянском у пассажира междугороднего автобуса нашли боеприпасы

03.07.20 14:24
Фото: отдел коммуникаций полиции Донетчины
Фото: отдел коммуникаций полиции Донетчины

На блокпосту в районе Славянска (Донецкая обл.) во время проверки рейсового автобуса, следовавшего в Харьков, правоохранители обнаружили боеприпасы у одного из пассажиров. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает отдел коммуникаций полиции Донецкой области.

Как отмечают правоохранители, блокпосты у Славянска в зоне Операции Объединенных сил являются последними на севере Донецкой области. Чтобы предотвратить ввоз в мирные города нелегального оружия массового поражения, транспорт здесь осматривают особенно тщательно.

«Полицейские, несущие службу на блокпосту, расположенном в поселке Долина, во время проверки автобуса в сумке среди личных вещей у мужчины 1978 года рождения обнаружили и изъяли две гранаты РГД, две гранаты Ф-1, тротил и светошумовую шашку», – говорится в сообщении.

Боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу.

За незаконную перевозку оружия предусмотрена уголовная ответственность по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины («Ношение, хранение, приобретение или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения»).

Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк