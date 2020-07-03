Что происходит с Центрэнерго и как спасти энергетику Украины от кризиса (Видео)

Заседание народных депутатов – прямо на электростанции. Энергокомитет Верховной Рады разбирался, что происходит с «Центрэнерго». Свет оно продает себе в убыток, а горючее покупает задорого. Кроме того, вопреки правительственному постановлению, закупает газ, а не отечественный уголь. Из-за чего тысячи украинских шахтеров сидят без работы и денег. Об этом говорится в сюжете телеканала «Украина».

Трипольская ТЭС является частью «Центрэнерго», одного из крупнейших потребителей украинского угля. У ворот станции очередь из престижных автомобилей. К вечеру нардепы собираются на выездное заседание комитета. За забором режимного предприятия они должны решить, каким будет будущее украинских шахт.

У проходной станции – шахтеры. Покупать их уголь «Центрэнерго» отказывается, а за уже отгруженный – месяцами не получают расчета.

На заседание сначала заходят представители только одной шахты.

«Почему-то шахту "Надія" сейчас пропустили, поэтому выберете человека три, чтоб они с нами присутствовали на комитете», – говорит народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, Виктория Гриб.

Государство потратило сотни миллионов гривен и переоборудовало энергоблоки станций для работы на отечественном газовом угле. Правительство издало постановление – «Центрэнерго» должен работать на топливе из украинских шахт.

«Они просто его игнорируют. В глаза говоря, что это была просто рекомендация, а если правительство не может сегодня обеспечить, чтобы закупался украинский уголь, к сожалению, наши шахтеры не будут получать заработную плату», – говорит Виктория Гриб.

Нардепы только потом заводят в зал нескольких представителей других шахт. Там горняков ошарашивают – и в следующем месяце уголь у них «Центрэнерго» не будет покупать. Имеют другое соглашение.

«Газ закупили на следующий месяц в НАК "Нафтогаз". Очень активно вели переговоры с нами по цене в НАК», – заявил и. о. директора ПАО «Центрэнерго» Александр Корчинский.

О переходе на газ впервые «Центрэнерго» заявил 2 месяца назад на министерском совещании. Тогда говорили, что ремонтируют угольные блоки. Теперь руководитель уверяет – газ жечь выгоднее. И никаких документов в подтверждение не показывает. Оппозиционные нардепы уверены – выгоду от сделок с газом получает не госпредприятие, а частные промышленные покупатели киловатт.

«Только предприятия некоторые получали электроэнергию по более низким ценам, а все остальные шахтеры государственные, частные, арендованные, теплоэлектростанции и атомная генерация, они все от того страдают», – говорит Виктория Гриб.

Убытки «Центрэнерго» растут еще с прошлой осени.

«Если где-то себестоимость электроэнергии 1,9 – 2 грн "Центрэнерго", они продают предприятиям Коломойского по 1,0 – 1,2 грн. Что это за гешефт? И что это за бизнес?», – комментировал ситуацию заместитель председателя Службы безопасности Украины (2007) Геннадий Москаль.

При таких соглашениях до конца года «Центрэнерго» может обанкротиться, говорят эксперты.

«Сейчас эти все схемы, которые мы видим и угольная схема, и газовая схема, приводят фактически к тому, что рыночная стоимость "Центрэнерго" она снижается», – говорит эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук.

Свою долю «Центрэнерго» государство отдает на приватизацию – пообещало МВФ. Но из-за долгов и убытков от продажи обесцененного за последний год Общества пользы для госбюджета скорее всего не будет. Невыгодна приватизация и тем, кому «Центрэнерго» отдавало свет по заниженным ценам.

«Очень большое политическое лобби, которое будет сопротивляться приватизации "Центрэнерго", им как раз интересней, чтоб оно осталось в госсобственности, чтоб продолжать на нем зарабатывать, а убытки оставлять государству», – считает эксперт по вопросам экономики Кирилл Сазонов.

Над Трипольской ТЭС заходит солнце. Почти через 4 часа заседания энергокомитета из ворот станции выезжает кортеж с нардепами. Чтобы объяснить хоть что-то шахтерам, которые все время ожидали на улице, никто не остановился.

Быстро проезжают, потому что хороших новостей для горняков нет. Еще и импорт российской электроэнергии председатель комитета Андрей Герус стремится восстановить.

«Опять протягивает законопроект о возвращении на рынок Украины белорусской, российской электроэнергии, а белорусская – это мы знаем, снова российская», – говорит народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Михаил Волынец.

Комитет отправил в парламентский зал на голосование 2 законопроекта: один импорт энергии позволяет, второй – запрещает. Теперь от Верховной Рады зависит, кому мы дадим работу – своим или российским энергетикам.