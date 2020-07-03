Местные выборы: Как будут выглядеть новые бюллетени

Особенность местных выборов, которые должны состояться 25 октября, – в бюллетенях нужно будет проставить две отметки, передает «АКМЦ».

Согласно новаций Избирательного кодекса, на местных выборах будут применяться мажоритарная и пропорциональная система с открытым партийным спискам (подробнее можно ознакомиться здесь). Вместе с изменением избирательной системы иначе станет выглядеть и бюллетень:

для голосования за руководителей населенных пунктов (голов) и депутатов городского (при количестве избирателей до 90 тыс. чел.) или районного совета избиратель получит почти привычный бюллетень. Разве что квадраты для отметки будут перемещены между номером и фамилией.

для голосования за депутатов городской (в городах, где количество избирателей превышает 90 тыс. чел.) и областного советов надо будет ставить 2 отметки. Одна – за партию, другая – за кандидата от этой партии. Это предполагает ч. 7 ст. 173 Избирательного кодекса Украины.

В бюллетенях под порядковыми номерами будут расположены названия партий. В каждой из партий с отдельными порядковыми номерами будут размещены фамилии кандидатов от этой партии. А уже в самом низу бюллетеня после списка партий будет надпись: «От политической партии, за которую я проголосовал (проголосовала), поддерживаю кандидата в депутаты» и прямоугольник, в котором отмечается знак «№» со свободным полем для написания номера кандидата в депутаты.

Итак, если кто-то из избирателей поставит только галочку за партию и не заметит номер кандидата, который ему импонирует от этой партии, то зачтется только голос за выбранную партию. Тогда как кандидат выше в партийном списке не сдвинется.

Традиционно считается, что отметка в бюллетене должна быть только в виде «галочки» (ü) или «+». На самом деле можно поставить даже «-» напротив партии или кандидата. Надо понимать: члены избирательной комиссии при подсчете голосов зачислят этот «-» как голос за эту политическую силу или его представителя.

Напомним, что этой осенью, скорее всего, не будут проводиться выборы депутатов в областные советы Луганской и Донецкой области.