Верховная Рада разрешила абитуриентам с временно неподконтрольных Украине территорий поступать в вузы без ВНО

Верховная Рада Украины сегодня, 3 июля, одобрила законопроект №3734 президента Владимира Зеленского. Документ предусматривает возможность абитуриентам с временно неподконтрольных территорий поступать во все вузы без прохождения внешнего независимого оценивания, передает «РБК-Украина».

Документ за основу и в целом поддержали 310 парламентариев.

Этот закон разрешает поступление по вступительным экзаменам в пределах установленных квот абитуриентам, проживающим на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях и территориях населенных пунктов на линии соприкосновения, во все высшие учебные заведения Украины.

До этого поступление по квоте предусматривалось только для абитуриентов, местом жительства которых является временно неподконтрольная территория Автономной республики Крым и города Севастополя, в определенные учреждения высшего образования.

Напомним, 30 июня Рада включила в повестку дня данный законопроект президента.

Ранее в Минобразования разъяснили, что абитуриенты с временно неподконтрольных Украине территорий уже с 9 июня могут обращаться в образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина», через которые идет поступление в украинские вузы по упрощенной процедуре – без сдачи ВНО. После принятия законопроекта, который расширит возможности для абитуриентов с неподконтрольных территорий и обеспечит им право поступления без ВНО в любой вуз Украины, центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина» будут работать при каждом вузе.