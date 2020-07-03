RU
Все новости

Сейчас ведется разметка: В Станице Луганской реконструируют стадион (Фото)

03.07.20 15:14
Пресс-служба Луганской облгосадминистрации
Пресс-служба Луганской облгосадминистрации

В Станице Луганской (Луганская обл.) начали реконструкцию стадиона. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

В рамках проекта «Большая стройка» началась реконструкция сооружений стадиона «Нива» в Станице Луганской.

Во время реконструкции будет обустроено новое баскетбольное поле, построено футбольное мини-поле с искусственным покрытием. Также будет замощены беговые дорожки вокруг футбольного поля новым современным резиновым покрытием.

Сейчас строители демонтируют старое покрытие беговых дорожек и ведут разметку под строительство поля.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк