«По ноге был рисунок – щупальцы»: Азовье атакуют черноморские медузы (Фото)

На Азовском побережье в пригородных поселках с конца июня наблюдается нашествие медузы-корнерота. Этот вид медуз несвойственен для Азовского моря, но жители Мариуполя видят их все чаще. Иногда такие встречи влекут за собой неприятные последствия, передает «Сайт города Мариуполя».

Как рассказала местная жительница Елена, на выходных ее сына во время отдыха на Белосарайской косе укусила одна из таких медуз.

«Когда сына только вывели из моря, на бедре я увидела красное пятно. По ноге был четкий рисунок – щупальцы! У нас никогда такого не было! Плавали только мелкие медузы, их дети в руках таскали», – сообщила женщина.

Оказалось, что данные медузы поневоле заходят в акваторию Азовского моря из Черного. Как пояснил заведующий кафедры охраны труда и окружающей среды Приазовского государственного технического университета Владимир Монин, наличие на Азовском побережье такой медузы зависит от направления ветра и степени солености Азовского моря.

«Поскольку наше побережье находится в Таганрогском заливе, то минерализация воды в Азовском море напрямую зависит от ветра. Когда дует восточный ветер, он выдувает соленую и нагоняет пресную воду – из рек Кубань и Дон. В таком случае минерализация падает. Медуза-корнерот этого не любит. Когда же ветер меняет направление, в Азовское море заходит вода из Черного и вместе с потоком соленой воды заходит и медуза. Соленость должна составлять не менее 10 промилле», – говорит специалист.

Так как соленость моря постоянно меняется, то долго жить медузы в Азовском море не могут. Здесь они не размножаются и фактически приплывают на побережье Азовского моря умирать. Но и мертвые такие медузы могут ужалить. Это произойдет, если взять их за нижние конечности – щупальцы.

Укус медузы не смертельный. Обожженное место нужно промыть морской или соленой водой и попробовать удалить частички жгучих нитей медузы (пресной водой промывать нельзя). Нейтрализовать укус медузы можно соком лимона, также укус можно промыть раствором пищевой соды или 5%-м уксусом.

На укус медузы люди могут реагировать по-разному. В группе риска – пожилые люди, дети до 3 лет.

Специалисты советуют: если человек склонен к аллергии, ему нужно принять антигистаминный препарат. Иногда боль от жала медузы может быть очень сильной, тогда лучше принять обезболивающее. Поможет приглушить боль и жжение обычный холодный компресс. Также в этот период надо очень много пить.