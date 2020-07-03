Не хотели идти в Мирноград: На Донетчине появилась Гродовская объединенная территориальная громада (Видео)

В Донецкой области, согласно утвержденному Кабмином Перспективному плану, должны быть сформированы 66 объединенных территориальных громад. Из них 46 ОТГ – на подконтрольной Украине территории. По этому Перспективному плану в мае на карте Донецкой области появилась Гродовская поселковая ОТГ. Ее раньше не было, потому населенные пункты должны были войти в другую, Мирноградскую городскую ОТГ. Сейчас в составе Гродовской ОТГ – 2 поселковых и 4 сельские советы, передает «АКМЦ».

Поселок городского типа Гродовка – будущий административный центр Гродовской ОТГ. Здесь проживает 3550 человек. В громаде Гродовка вторая по величине после поселка Новоэкономическое, в котором на 150 человек больше.

Сначала планировали объединиться вокруг Новоэкономического поселкового совета. Однако Гродовка расположена ближе к центру территории будущей громады.

«Мы также хотели объединиться вместе с Ровенским сельским советом. Но по методике, Ровенский сельский совет, как нас заверили, не может быть включен в нашу громаду потому, что географическое положение не соответствует тем требованиям, которые были разработаны в Кабинете министров. Поэтому мы остановились на варианте 6 сельских и поселковых советов», – рассказывает Гродовский поселковый голова Людмила Руденко.

Всего в Гродовской ОТГ на 330 тыс. кв. км будут проживать около 10,5 тыс. человек. В состав громады кроме Гродивского и Новоэкономического поселковых советов войдут Малиновский, Миролюбовский, Ивановский и Новоалександровсий сельсоветы.

Сначала по Перспективному плану Новоэкономическое, Гродовка, Миролюбовка и Ивановка должны были войти в Мирнограскую городскую ОТГ (с центром в городе Мирнограде). Однако жители поселков были против.

Людмила Руденко отмечает, что направления развития в сельской и городской громадах – разные: «Города имеют свой потенциал, но они очень привязаны к монопредприятиям. Как, например, шахтерский город, где основным наполнителем бюджета является шахта. Но там рудники не частные, а государственные и ситуация на них совсем другая. Мы видим, например, что происходит на ГП "Мирноградуголь"».

К тому же в городе существуют свои специфические проблемы, например, изношенные коммуникации многоквартирных домов. Их восстановление требует значительных денег. Зато недавно в селах увидели, как сами могут развивать свою территорию и инфраструктуру. В частности, несколько лет назад в Гродовке отремонтировали старый водопровод, в том числе благодаря привлечению помощи международных благотворительных организаций».

На территории Гродовской ОТГ нет крупных предприятий, но есть свои фермерские хозяйства. К тому же развитие сельской территории видят в рациональном использовании собственной земли.

«Если у нас 2/3 земель будет сельскохозяйственного назначения, а каждый участок будет давать 1000 грн, то мы получим уже 20 млн грн. А у нас такой земли будет больше. Мы фактически ходим по богатству, мы ходим по деньгам. И мы имеем все проблемы, потому что просто не можем распоряжаться своей землей. Будет такое право у громады – будет лучше. Кроме этого, мы получим налоги с других предприятий. Например, на нашей территории есть железнодорожная станция Новогродовская грузовая, в прошлом году ее сотрудники заплатили около 8 млн грн налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Это существенный источник доходов для нашей будущей громады», – рассказывает Людмила Руденко.

После местных октябрьских выборов и объединения бюджетов Гродовская ОТГ начнет самостоятельно распоряжаться своими деньгами. Среди проблем, требующих первоочередного решения: ремонт дорог и замена аварийных опор электропроводов.