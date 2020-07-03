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НВФ обстреляли Авдеевку: Разрушены два дома (Фото)

03.07.20 15:37
Авдеевка / Пресс-центр штаба ООС
Авдеевка / Пресс-центр штаба ООС

Сегодня, 3 июля, незаконные вооруженные формирования (НВФ) обстреляли Авдеевку (Донецкая обл.), разрушены два дома. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

НВФ продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры населенных пунктов в прифронтовых районах Донбасса.

Сегодня НВФ из миномета калибром 120 мм обстреляли частный сектор в населенном пункте Авдеевка. Одна из мин попала в дачный дом, расположенный в садовом массиве «Лесная сказка». Здание загорелось и пламя перекинулось на соседний дом. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал.

В штабе отметили, что противник откровенно пренебрегает правилами ведения войны и сознательно подвергает опасности гражданское население.

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