Почти 15 тыс. километров газопроводов в Украине в аварийном состоянии (Видео)

После взрыва в многоэтажке Киева эксперты заговорили о состоянии газовых труб по всей стране. Почти 15 тыс. км газопроводов, и 5 тыс. газораспределительных пунктов в Украине аварийные. Страшная статистика: заменить нужно 3 трубы из 4-х. Об этом говорится в сюжете телеканала «Украина».

«Если брать многоквартирный дом, то большинство газовых сетей уже давно исчерпали свой срок эксплуатации. Если говорить про магистральные газопроводы, они также нуждаются в капитальном ремонте», – комментирует эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Попенко.

«Поскольку газотранспортную систему прокладывали еще в 40-50 годах, количество газопроводов, требующих ремонта, ежегодно растет», – говорится в ответе «Киевгаза» на информационный запрос.

Трагические последствия: спальный район Киева – погибли пять человек; Новомосковск – мужчина от ожогов скончался в больнице; в мае взрыв прогремел во Львове, к счастью, никто не пострадал. Одна из самых страшных трагедий произошла в 2007-м году. Тогдашний Днепропетровск. В воздух взлетел весь подъезд. 23 человека погибли, в том числе 9 детей.

На самом деле, за исправность труб и всего прочего оборудования мы платим. Это отдельный счет за распределение газа. Тариф для всех областей разный. Хотя особого значения сумма не имеет. Денег, которые платим за распределение газа, не хватает, говорят эксперты. Львиная доля идет на другое.

«Заработная плата – она в самой стоимости распределения. Она составляет почти 40%. До 45% составляют собственно затраты на обслуживание сетей. То есть туда входит и оборудование, которое закупают. В основном это сами трубы», – говорит энергетический эксперт Юрий Корольчук.

За состоянием труб и оборудования никто, кроме газовых компаний, сейчас не следит, говорят эксперты. 10 лет назад распустили жилищно-коммунальную инспекцию. Новой не создали. Кто же отвечает за газовые трубы?

«Облгаз доводит газ только до дому. А дальше он, фактически, юридически уже ни за что не отвечает. Там сейчас "вакуум". Люди сейчас точно не смогут ни ментально, ни финансово обеспечить эффективное управление дома. И безопасность. А государства там нет», – комментирует первый заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко.

Экономисты говорят: дешевле и безопаснее – просто отказаться от газа в домах.

«Эту сеть содержать в нормальном состоянии невозможно, или ее делать надо очень дорогой. Вы будете платить в разы больше, чем за сам газ, как за товар. Закрытие газа, где он используется для приготовления пищи, это должно делаться в массовом режиме, но для этого надо усиливать мощности электросетей», – говорит экономист Борис Кушнирук.

Электросети в стране – также изношенные, говорят в профильном министерстве. Еще и не приспособлены к большому количеству приборов в каждой квартире.

«В Украине в наихудшем состоянии сети. Потребитель должен получить надежное электроснабжение. Если в Киеве у нас электроснабжение еще относительно надежное, то в регионах – могут часами без света сидеть, просто вследствие повреждения сетей или аварийных отключений», – комментирует советник и.о. министра энергетики Александр Трохимец.

Решение есть – RAB-тарифы. Они уже давно действуют за рубежом. Там потребители платят не только за свет, которым воспользовались, но и за то, чтобы провода под напряжением были безопасными и исправными.