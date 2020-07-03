На Донетчине в обсервации остаются всего три человека из 29-ти

Трое из 29 человек, которые не смогли пересечь линию разграничения или не смогли установить мобильное приложение «Дій вдома», пока остаются на обсервации в медицинском учреждении в Донецкой области. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

«Еще 26 граждан, которых на прошлой неделе приняли на обсервацию, уже получили отрицательные результаты ПЦР-тестов на COVID-19, оставили медучреждение и направились в свои города и районы», – говорится в сообщении.

В Донецкой ОГА напомнили, что сейчас два украинских контрольных пункта въезда-выезда – «Марьинка» и «Новотроицкое» – не прекращают своей работы, но «администрации» временно неподконтрольных Украине отдельных районов Донецкой области полностью перекрыли въезд и выезд через контролируемые ими пропускные пункты, пренебрегая гуманитарными потребностями людей.

Ранее сообщалось, что 29 граждан Украины, которые не смогли пересечь линию разграничения или не смогли установить мобильное приложение «Дій вдома», приняли на обсервацию в специально для этого определенном медицинском учреждении в Донецкой области. Людям предоставили трехразовое питание, комфортные условия проживания и медицинское наблюдение.

Напомним, что самостоятельно сдать ПЦР-тест для выхода из самоизоляции / обсервации нельзя. Все действия должны быть согласованы с врачом.