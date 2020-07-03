Мы вас туда не посылали: Другу «Моторолы» в России отказали в статусе ветерана

Российский полковник ВДВ Валерий Гратов (позывной «Саныч»), воевавший на Донбассе на стороне «ДНР», обращался в госструктуры РФ по вопросу предоставления статуса ветерана. Однако ему в этом отказали.

Копии официальных ответов на обращения Гратова опубликовал в сети офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан («Штирлиц»).

«Родина бросит тебя, сынок. Всегда. Известный артист военного жанра "полковник Гратов" плохо поживает. Пишет в спортлото», – проанонсировал документы Штефан.

Судя по ответу Аппарата уполномоченного по правам человека в России, Валерий Гратов обращался по вопросам, связанным с предоставлением статуса ветерана. Однако в ведомстве ему отказали.

«Российская Федерация не является стороной упомянутого вами конфликта на территориях непризнанных "Луганской народной республики" и "Донецкой народной республики". И граждане Российской Федерации не направлялись органами государственной власти для участия в этом конфликте», – говорится в документе.

«При изложенных обстоятельствах уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, к сожалению, лишен возможности оказать вам содействие в решении вопроса отнесения участников указанного конфликта к ветеранам боевых действий, а также выдаче каких-либо удостоверений тем из них, кто пребывал в плену», – добавили в аппарате омбудсмена.

В другом ответе сказано, что информацию передадут в Администрацию президента России.

Гратов также обращался в Комитет обороны Госдумы. Ведомство переадресовало его обращение в Министерство иностранных дел России.

Напомним, украинские спецслужбы задержали российского полковника ВДВ Валерия Гратова на границе с Приднестровьем в июне 2017 года. Он попытался выехать из Украины по документам гражданина Украины Валерия Войтенко. При обыске на мобильном телефоне обнаружили фото мужчины на митингах «Л-ДНР», а потайном кармане – флешка с фотографиями, на которых Гратов был вместе с «Моторолой», «Гиви», Захарченко; видео обстрелов украинской территории; агитационные материалы «ДНР» и «ЛНР»; фото с мест боевых действий из Дебальцево, Донецкого аэропорта и др.

В начале января 2020-го его выдали России в рамках обмена пленными.