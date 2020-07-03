С начала года на Донбассе погибли 11 мирных жителей, – Денисова

Сегодня, 3 июля, в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований погибла жительница поселка Зайцево (Донецкая обл.), которая стала 11-й гражданской жертвой обстрелов с начала 2020 года. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

«Во время обстрела погибшая находилась во дворе. Она получила многочисленные осколочные ранения, из-за попадания мины в дерево. Она жила в летней веранде дома, разрушенного в результате предыдущих обстрелов. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей», – написала Денисова.

По ее словам, с начала 2020 года это уже 11-я жертва обстрелов среди гражданского населения. Всего с начала боевых действий на востоке страны Украина потеряла более 13 тыс. граждан.

«Своими действиями агрессор снова нарушил главное право человека – право на жизнь, закрепленное Конституцией Украины и ст. 2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод», – подчеркнула омбудсмен.

Она призвала представителей международных гуманитарных миссий, правозащитных организаций «решительно осудить действия агрессора и объединить усилия, чтобы заставить РФ соблюдать IV Женевскую Конвенцию о защите гражданского населения во время войны – не допускать насилия над жизнью и личностью, в частности всех видов убийств, нанесения увечий, жестокого обращения и пыток».

Ранее сообщалось, что правоохранители начали расследование гибели 80-летней женщины в результате обстрела Зайцево незаконными вооруженными формированиями.