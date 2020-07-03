Рыли окопы, ездили на БТР, стреляли из гранатометов: Пограничники Донетчины совершенствовали защиту Азовского побережья (Видео)

На Азовском побережье Донетчины прошли военные учения военнослужащих Донецкого пограничного отряда. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает Госпогранслужба Украины.

Начались учения с 300-километрового марша к военному городку на полигоне.

Далее «зеленые береты» отрабатывали элементы обороны Азовского побережья от условного противника, осуществляли мероприятия по поиску и обезвреживанию диверсионных групп, используя БПЛА во время разведки местности.

Экипажи «БТР», расчеты ЗУ 33-2, ДШК, СВД, гранатометчики и снайперы совершенствовали свое мастерство.

«Отработаны навыки вождения БТР и бронированных боевых автомобилей в полевых условиях, развертывания из походного положения в боевое. Кроме того, во время практического выполнения упражнений стрельб пограничники усовершенствовали навыки владения групповой оружием и действия в составе расчетов и отделений», – говорится в сообщении.