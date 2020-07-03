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На высокой скорости улетел в кювет: В Мариуполе в ДТП пострадали 4 человека (Фото)

03.07.20 17:26
Фото: Facebook «ДТП Мариуполь»
Фото: Facebook «ДТП Мариуполь»

В Левобережном районе Мариуполя сегодня, 3 июля, автомобиль ВАЗ двигался на высокой скорости, и на повороте водитель не справился с управлением. С многочисленными травмами с места аварии в больницу доставили четырех человек. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

ДТП произошло по ул. Мамина Сибиряка.

«По предварительной информации, 53-летний водитель автомобиля ВАЗ на высокой скорости входил в поворот, не справился с управлением и зацепил автомобиль "Ситроен", который двигался в правом ряду, и улетел в кювет», – сообщает паблик «ДТП Мариуполь».

По информации очевидцев, водитель доставлен в больницу в тяжелом состоянии с многочисленными переломами и травмами. Также госпитализировали троих пассажиров в состоянии средней тяжести. У пострадавших черепно-мозговые травмы, ушибы и переломы.

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