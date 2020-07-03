Верховная Рада отправила в отставку главу Нацбанка Якова Смолия

Верховная Рада на внеочередном заседании сегодня, 3 июля, поддержала президентское представление на увольнение Якова Смолия с должности руководителя Национального банка Украины. Данный проект постановления поддержали 286 народных депутатов, передает «Сегодня».

Во время обращения к депутатам Смолий подчеркнул, что Нацбанк находится вне политики, но постоянно ощущает давление со стороны законодателей и судебной системы. Он заявил, что его отставка не означает, что институциональная независимость НБУ сломлена. Однако чиновник считает, что этот его шаг – предупреждение о пересечении «красной линии».

«Я принял сложное, но необходимое решение уйти в отставку. Поскольку длительное время на Нацбанк осуществляется систематическое политическое давление: давление на принятие решений, которые не являются экономически обоснованными, которые фокусируются на краткосрочных победах и могут дорого обойтись украинской экономике в более дальней перспективе… Давление через суды, проплаченные митинги на Институтской и под домами членов правления (НБУ – ред.), информационные атаки, построенные на манипуляции и лжи. Необоснованные политические оценки политики НБУ и непосредственно моей деятельности. Использование Совета НБУ для создания корпоративного конфликта в середине институции. Это усложняет работу центробанка… Означает ли моя отставка, что независимость НБУ удалось сломить? Нет! Это протест, это сигнал и предупреждение, это "красная линия". Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институционные основы в Нацбанке», – сказал чиновник в своем выступлении с трибуны парламента.

По его словам, в течение последнего года на совещаниях с участием депутатов и представителей Кабмина звучали призывы «залить экономику деньгами», «поставить инфляцию 11% и курс 30, потому что такие параметры заложены в бюджет», которые противоречат принципам свободного рынка.

«Эти лозунги заставили меня принять такое решение», – сказал Смолий.

Напомним, заявление об отставке по собственному желанию глава Национального банка Украины Яков Смолий подал президенту Украины вечером 1 июля. Смолий объяснил свое решение «систематическим политическим давлением», которое осуществляется на НБУ в течение длительного времени. При этом в ЕС заявили, что причина отставки главы НБУ в виде политического давления является тревожным сигналом. Подрыв этого института ставит под угрозу поддержку повестки дня реформ в Украине. Эксперты считают, что отставка главы НБУ может привести к дефолту.