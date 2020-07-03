В «ДНР»: В курортном Седово сократили комендантский час

В «ДНР» сократили комендантский час в курортном поселке Седово до 30 сентября 2020 года. Соответствующий «указ» сегодня, 3 июля, подписал «глава ДНР» Денис Пушилин.

«Определить действие комендантского часа на территории поселка Седово Новоазовского района в период с 3 июля 2020 года по 30 сентября 2020 года с 00:00 часов до 04:00 часов», – говорится в тексте «документа».

Напомним, что с 27 апреля в «ДНР» запретили въезд в Новоазовский район тем, кто не имеет там прописки. На въезде в район стоит блокпост. С 1 июля въезд в Седово и Безыменное разрешен тем, кто забронировал и оплатил места в местных пансионатах. Для этого необходимо подать документы. В конце июня пляжи в Седово были пустые. Чтобы покрыть недостачу в июле местные пансионаты «взвинтили» цены. При этом в Седово доступны лишь 3 пляжа.