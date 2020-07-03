Дело МН17: Следующий блок судебных слушаний начнется 31 августа

Следующий блок судебных слушаний в деле по сбитому в небе над Донбассом «Боингу» рейса МН17 начнется 31 августа в 10:00. Об этом сегодня, 3 июля, в судебном комплексе Схипхол заявил председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус, передает «Интерфакс-Украина».

«Этот блок будет посвящен рассмотрению вопроса о возможной компенсации родным погибших, а также состоянию дополнительного расследования», – анонсировал он.

Председательствующий напомнил, что суд своим решением от 23 марта сформулировал ряд вопросов в отношении возможного запроса о компенсации от имени родственников.

«На эти вопросы частично и предварительно был дан ответ прокуратурой. Адвокаты родных заявили, что подготовят свой ответ к сентябрю. Суд намерен использовать блок слушаний, начав с 31 августа, чтобы обсудить позицию адвокатов родных, прокуратуры и защиты и принять решение, если в этом будет необходимость с тем, чтобы адвокаты родных смогли направить запрос в отношении компенсации, если будет такое желание», – детализировал он.

Кроме того, по словам Стэйнхауса, суд 31 августа также будет обсуждать прогресс, сделанный защитой одного из обвиняемых Олега Пулатова, в отношении дополнительных запросов о дополнительном расследовании. «Суд также считает необходимым, чтобы защита направила запрос о дополнительном расследовании в ходе слушаний, которые начнутся 28 сентября. Это дает защите почти три месяца, чтобы подготовиться. Не позже 2 ноября должны быть сформулированы запросы в отношении дополнительного расследования после встречи с Пулатовым», – объявил судья.

Стэйнхаус также добавил, что повестки всем четырем обвиняемым могут быть направлены на слушания, которые запланированы в 2021 году: на 15 апреля, 7 июня, 6 сентября и 1 ноября.

В ходе нынешнего заседания суд огласил решение в отношении необходимости проводить дополнительное расследование на этой фазе слушаний, так как защита Пулатова запросила дополнительное расследование, в частности, в отношении альтернативных, чем «Бук», сценариев. Суд удовлетворил ряд запросов. В частности, будет опрошен ряд свидетелей, также с участием экспертов будет проведено расследование (были или нет манипуляции с видео, проверка расчетов в отношении возможного места запуска ракеты и т.п.). Защите также будет предоставлена возможность с экспертом, которого они сами определят, посмотреть на реконструкцию МН17 и оценить повреждения.

Суд также отклонил ряд запросов, например, отказал опросить свидетелей.

Напомним, малайзийский «Боинг-777» рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (подконтрольная «ДНР» территория) с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курске.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17, и призвали РФ взять на себя государственную ответственность за происшедшее.

Суд по делу сбитого самолета рейса МН17 в Нидерландах начался 9 марта 2020 года. Второй раунд продолжился 8-10 июня, после чего суд взял паузу и возобновил процесс 22 июня.

Подозреваемыми по делу проходят трое граждан России – глава военной разведки «ДНР» Сергей Дубинский, «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин и заместитель главы военной разведки «ДНР» Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне «ДНР».