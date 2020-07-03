Счастлива воссоединиться с семьей: Первая леди выздоровела от коронавируса

Первая леди Украины Елена Зеленская оправилась от коронавирусной инфекции COVID-19, ее уже выписали из больницы. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

«Она чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей. Преодолев COVID-19, Елена Зеленская все же нуждается в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии и будет проходить его дома», – говорится в сообщении.

Напомним, 16 июня супруга президента Украины Елена Зеленская была госпитализирована после заражения COVID-19. При этом проведенные ПЦР-тесты на COVID-19 у Владимира Зеленского и детей показали отрицательный результат.