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Счастлива воссоединиться с семьей: Первая леди выздоровела от коронавируса

03.07.20 18:53
Елена и Владимир Зеленские / Фото из открытых источников
Елена и Владимир Зеленские / Фото из открытых источников

Первая леди Украины Елена Зеленская оправилась от коронавирусной инфекции COVID-19, ее уже выписали из больницы. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

«Она чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей. Преодолев COVID-19, Елена Зеленская все же нуждается в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии и будет проходить его дома», – говорится в сообщении.

Напомним, 16 июня супруга президента Украины Елена Зеленская была госпитализирована после заражения COVID-19. При этом проведенные ПЦР-тесты на COVID-19 у Владимира Зеленского и детей показали отрицательный результат.

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