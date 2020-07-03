Донбасс без депрессии и реализма: Самый дорогой молодой художник Украины создает свою сказку о регионе (Фото)

Герои полотен 35-лтнего художника Романа Минина – шахтеры Донбасса. Своим творчеством он хочет создать свою сказку о Донбассе, без депрессии, передает «Громадське радіо».

Работы Минина сегодня выставляются в зарубежных галереях и в частных коллекциях – Бельгии, Франции, Польши, Венгрии, Швейцарии. Их легко узнать: это большие, монументальные композиции, выполненные различными способами – от графики или витражей и до использования виртуальной реальности.

Панно «Награда за молчание», 2015 г.

Роман родился в Димитрово (Донецкая обл.), сегодня этот шахтерский городок называется Мирноград. Когда он начинал изучать живопись, материалов для этого почти не было. Преподаватель научил его самостоятельно делать краски и кисти, натягивать полотна, варить клей.

Уже профессиональное образование Минин получил в Харькове, где живет до си пор.

Роман говорит, что предчувствовал войну на Донбассе еще за несколько лет до того, как все началось. В 2010 создал серию работ «Сны о войне», но кроме этого – пытался убедить людей создать возможности, чтобы жители западной Украины могли больше ездить на восток и наоборот. В 2013 году он стал номинантом премии PinchukArtCentre с проектом «План побега из Донецкой области» – в Киеве он привлек к его созданию детей с востока.

Панно «План побега из Донецкой области», 2011 г.

«Я говорил всем, кому мог – давайте привозить художников из Западной Украины к нам, наши должны ездить туда. Срочно надо было заниматься обменом культурными ценностями, организовывать выставки. У меня была возможность общаться с донецкими депутатами, чиновниками – им я тоже предлагал делать какие-то программы. Потом я понял, что дело идет не к добру, и сам стал создавать картины о войне. Я знал, что произойдет, но надеялся, что все-таки удастся этого как-то избежать», – вспоминает художник.

В своих картинах Минин демонстрирует иной Донбасс, не понимает, почему все нынешние мастера видят регион исключительно депрессивным. «Я просто беру выше – выше описания событий, выше реализма, на котором многие сейчас делает хайп. Посмотрите короткометражки о Донецкой области – 99% из них о депрессии. Неужели нельзя быть выше этого, обыграть? Ведь арт – это игра. Я беру выше и беру дольше. Есть такое понятие – цель за пределами жизни. У меня есть цель за пределами жизни… Я бы хотел сделать сказку о Донбассе таким, каким я его вижу, передать его энергию и красоту. При этом я не хочу реализма, не хочу просто описывать события. Стереотип о прошлом Донбасса, которое связано с шахтами, надо трансформировать, апгрейдить», – считает он.

Роман Минин рассказывает о Донбассе в своих работах так, чтобы создать сверхнациональный, универсальный рассказ, которым могли бы заинтересоваться в мире.

Отметим, что Роман Минин входит в топ-10 продаваемых украинских художников, и сегодня он – самый дорогой среди молодых мастеров и самый перспективный по версии Forbes. Его полотна есть и на мировых аукционах Phillips и Sotheby’s, а его работа «Генератор донецкого метро» была продана на последнем за $11 400.