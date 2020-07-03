Главу «Фонда госимущества ДНР» ожидает заочное осуждение

В отношении главы «Фонда госимущества ДНР» завершено специальное досудебное расследование, обвинительный акт направлен в суд. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Правоохранители провели досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 258-3 («Создание террористической группы или террористической организации») УК Украины.

«Установлено, что житель Донецка с апреля 2015 года по настоящее время занимает должность председателя так называемого "Фонда государственного имущества ДНР", на баланс которого незаконными вооруженными формированиями РФ переведены помещения и материально-технические ресурсы Фонда государственного имущества Украины в Донецкой области», – говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что обвиняемый, осуществляя свою деятельность, организовал работу «фонда», в частности подписывал «документы», которые являются ничтожными в соответствии с действующим законодательством Украины, взаимодействовал со СМИ «с целью пропаганды преступных идей "ДНР" и формирования мнения среди населения и мирового сообщества как о законности собственных действий, так и о легитимности российско-оккупационной власти».

Обвинительный акт направлен на рассмотрение в Селидовский городской суд Донецкой области.