В «Л-ДНР» за нарушение комендантского часа в июне задержали больше 600 человек

На неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей продолжают задерживать местных жителей за нарушение комендантского часа, установленного местными «администрациями». Об этом сегодня, 3 июля, сообщил представитель уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский на своей странице в Facebook.

Он отметил, что согласно полученным данным, за июнь 2020 года в ОРДЛО за нарушение комендантского часа были задержаны (комендантский час действует с 23:00 до 4:00):

в ОРЛО – 273 человека в городах Стаханов, Алчевск, Антрацит, Луганск, Красный Луч (после переименования – Хрустальный), Ровеньки, Свердловск (после переименования – Должанск);

в ОРДО – 389 человек в городах Торез, Шахтерск, Енакиево, Донецк, Харцызск, Макеевка, Докучаевск, Зугрэс.

«На задержанных людей составляется "административный протокол" и применяются санкции в виде штрафа (от 2 тыс. до 5 тыс. руб.), арест на 15 суток, а также обязательные трудовые отработки (от 20 до 100 часов)», – сообщил Лисянский.

«Фактически оккупанты незаконно лишают свободы жителей ОРДЛО, заставляют работать и платить так называемые штрафы, которые направляются на содержание оккупационных администраций. По нашей информации комендантские часы провоцируют протестные настроения и недовольство местных жителей, которые работают на предприятиях и поздно возвращаются с работы», – резюмировал правозащитник.