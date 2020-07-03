Дорасследовались: Президент поручил разобраться с изъятием следователями ГБР оборудования противовоздушной обороны

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правоохранительным органам дать оценку действиям сотрудников Государственного бюро расследований (ГБР), допустившим изъятие военных приборов из воинских частей противовоздушной обороны Украины. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Владимир Зеленский выразил глубокую обеспокоенность действиями ГБР относительно вмешательства в деятельность Воздушных сил Вооруженных сил Украины, что поставило под угрозу боевую готовность частей по охране воздушного пространства государства.

«Руководителям СБУ и ГБР – немедленно дать соответствующую правовую оценку действиям своих сотрудников и принять исчерпывающие меры для минимизации возможных последствий. Ситуацию по этому вопросу беру под личный контроль», – заявил президент.

Накануне в ГБР сообщили, что их следователи 1 июля 2020 года провели санкционированные осмотры военной техники на территории нескольких военных частей Воздушных сил ВСУ. В ходе следственных действий было изъято 7 приборов СВЧ (клистронов) для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). В тот же день 3 прибора вернули в одну из воинских частей, еще 4 прибора должны были вернуть 2 июля.

Как проинформировали в ГБР сегодня, 3 июля, «руководство территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком, руководитель следственного подразделения теруправления ГБР и следователи, причастные к изъятию военной техники, в рамках начатого служебного расследования отстранены от занимаемых должностей».

Также Главным следственным управлением ГБР, кроме уголовного производства по факту превышения власти или служебных полномочий работниками ГБР и СБУ во время изъятия военного имущества (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины) начато уголовное производство по факту возможной диверсии (ст. 113 Уголовного кодекса Украины).