В «ДНР» обладателей российских паспортов уже свыше 112 тысяч

В «ДНР» подтверждение о выдаче российских паспортов получили уже свыше 112 тыс. жителей. Но из-за карантина в течение трех месяцев не осуществился выезд в РФ за паспортами. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает пресс-центр «миграционной службы ДНР».

При этом за период карантина одобрение на приобретение российского гражданства получили почти 18 тыс. человек.

«К моменту введения ограничений на выезд жителей ДНР в Российскую Федерацию для получения российских паспортов было одобрено вступление в гражданство РФ 94 231 жителю. На сегодняшний день, положительное решение принято в отношении 112 129 человек», – говорится в сообщении.

Всего за весь период действия упрощенного получения гражданства РФ было подано почти 130 тыс. пакетов документов. По последним данным, выдано 93 тыс. паспортов РФ.

Выезд жителей в Россию за паспортами из «ДНР» был приостановлен 13 апреля, поездки в Ростовскую область возобновлены 2 июля, в первую группу вошли около 1000 человек.