Украина теряет ориентиры, – Яценюк (Видео)

Страна теряет ориентиры. Ведь политическая элита должна всегда брать на себя ответственность за принятие решений, чего сейчас не наблюдается. Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 г. Арсений Яценюк сегодня, 3 июля, во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности.

«В 2014 году мы четко знали, куда идем. И вели за собой людей. Мы сказали: идем в нашу европейскую семью. Мы подписали соглашение с Европейским Союзом об ассоциации. Мы отказались от Таможенного союза, ЕврАзЭС, или любого союза, который проповедовал Путин. Мы повернулись лицом к своей цивилизационной европейской семье», – подчеркнул он.

Он уверен, иного пути для Украины чем в Европу – нет. Однако за последние месяцы в общественном сознании начали происходить изменения, «кремлевская пропаганда начала перепрошивать наш национальный код».

Основная причина этого, по мнению полтика, в отсутствии идеологии у действующей украинской власти: «За что они и против чего? За все хорошее и против всего плохого? Это значит – ни за что. Это значит – только утверждать отсутствие ориентиров для большой европейской нации».

Яценюк отметил, что об активизации антизападных настроений в Украине свидетельствуют и социологические опросы. Если ранее уровень поддержки Европейского Союза и НАТО постоянно рос, то сегодня в лучшем случае он удерживается на одном уровне. «Досадно, что 30% украинцев хотят в Советский Союз. А 28% говорят, что Сталин – это крупный руководитель. И это на тех территориях, которые больше всего пострадали от большевиков», – сказал он.

Надежд остается только н молодежь. Особенно с учетом, что формирование политической украинской нации не завершилось. «Надеюсь, она сформируется. Политическая нация, основой которой является украинское государство с нашим общим прошлым и нашим общим будущим. Ни одна страна мира не монолитна в части восприятия исторических процессов. Это нормально, это дискуссия. Но основополагающие вещи не могут разъединять, а обязаны объединять страну», – продолжил Яценюк.

Массовая российская пропаганда будет иметь для Украины невероятные последствия, в том числе и на местных выборах. Он напомнил, что Путин владеет половиной новостных каналов в Украине: «Страна полная пропагандистов, предателей и лжепророков, которые ежедневно обманывают народ и, получая деньги от нашего врага, кем является Российская Федерация, фактически образуют пятую колонну внутри Украины».

Яценюк подчеркнул, что «не видит никакой возможности для сегодняшней партии власти выиграть местные выборы». «Но я вижу, что в результате местных выборов в местных органах власти будут созданы антиукраинские коалиции. И по факту все забудут о тематике местных выборов и децентрализации, а начнут мыслить исключительно идеологическими штампами», – считает он.

«Россия вложит невероятные деньги в вопрос не децентрализации, а федерализации Украины. И снова поднимется языковой вопрос, снова поднимется вопрос вероисповедания именно в российской интерпретации. На этом они будут дальше раскалывать украинское государство и украинское общество», – сказал политик.

Но несмотря на то, что «картинка не лучшая», «реалии Украины и история Украины говорят о том, что мы всегда имели невероятные вызовы, Украину и украинцев всегда хотели уничтожить, но мы всегда выживали».