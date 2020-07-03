Подождем, пока «русские» отдохнут: В «ДНР» обсуждают отмену обсервации в Крыму для владельцев российских паспортов

Люди, постоянно проживающие в «Л-ДНР» и получившие российский паспорт, смогут приезжать в Крым без прохождения двухнедельной обсервации. Такой «указ» сегодня, 3 июля, подписал «глава Республики Крым», передают местные интернет-ресурсы.

Как сообщается, «документом» вносятся соответствующие изменения в «указ» от 17 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым».

«П. 2. Обязать граждан, зарегистрированных по месту пребывания или по месту жительства в Республике Крым и (или) имеющих в собственности жилые помещения и (или) нежилые помещения (апартаменты, эллинги, дачные и садовые дома) на территории Республики Крым (за исключением граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территориях ДНР и ЛНР, при наличии паспорта гражданина Российской Федерации), которые прибывают на территорию Республики Крым из зарубежных стран, на срок 14 календарных дней со дня их прибытия соблюдать постановления главных государственных санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции в условиях обсерватора», – говорится в тексте «указа».

В соцсетях дончане возмущаются, что таким образом их в очередной раз унижают: