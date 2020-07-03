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Подождем, пока «русские» отдохнут: В «ДНР» обсуждают отмену обсервации в Крыму для владельцев российских паспортов

03.07.20 20:37
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Люди, постоянно проживающие в «Л-ДНР» и получившие российский паспорт, смогут приезжать в Крым без прохождения двухнедельной обсервации. Такой «указ» сегодня, 3 июля, подписал «глава Республики Крым», передают местные интернет-ресурсы.

Как сообщается, «документом» вносятся соответствующие изменения в «указ» от 17 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым».

«П. 2. Обязать граждан, зарегистрированных по месту пребывания или по месту жительства в Республике Крым и (или) имеющих в собственности жилые помещения и (или) нежилые помещения (апартаменты, эллинги, дачные и садовые дома) на территории Республики Крым (за исключением граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территориях ДНР и ЛНР, при наличии паспорта гражданина Российской Федерации), которые прибывают на территорию Республики Крым из зарубежных стран, на срок 14 календарных дней со дня их прибытия соблюдать постановления главных государственных санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции в условиях обсерватора», – говорится в тексте «указа».

В соцсетях дончане возмущаются, что таким образом их в очередной раз унижают:

  • Виолетта: «Как вы задрали своими указами.... Ни на Украину к родителям мужа съездить не можем, ни в Крым к моим родителям..... С*ка, как заключенные в этой дыре»;
  • Анюта: «А у кого нет паспорта – не могут? Паспорт РФ – амулет от коронавируса?»;
  • Марина: «Детям мало обьяснить можно весь процесс, почему они в толпе "прокаженных". Подождем, пока "русские" отдохнут;
  • Сергей: «А остальные – быдло?»;
  • Артур: «Скоро дышать будем по паспортам».

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