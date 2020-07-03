Фонд Рината Ахметова доставил в Украину еще одну крупную партию аппаратов ИВЛ

В Украину прибыли 70 современных аппаратов искусственной вентиляции легких. Высококлассную медицинскую технику Фонд Рината Ахметова приобрел для региональных государственных больниц. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает пресс-служба Фонда.

«Всего Фонд приобрел 200 современных аппаратов ИВЛ для государственных больниц в областях Украины. Это ключевой элемент помощи стране в рамках программы «Ринат Ахметов – Спасение жизней». 70 аппаратов ИВЛ – это вторая крупнейшая партия, которая пересекла границу с начала карантина. Первую в количестве 32 аппаратов Фонд доставил в начале июня. Все они были переданы в опорные больницы Львовской, Ивано-Франковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областей, а также Киева», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

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Доставленные 70 аппаратов искусственной вентиляции легких могут применяться как в случае чрезвычайных ситуаций, так и при транспортировке пациента автомобилем скорой помощи. Их используют в следующих случаях: при оказании экстренной первой помощи на месте (например, при пожаре), помощи в течение длительного времени в условиях стационара, а также для временной подачи кислорода через дыхательную маску и неинвазивной вентиляции через канюли (трубки из мягкого материала).

Данная модель аппаратов ИВЛ имеет отличительную особенность – три режима аварийной вентиляции для взрослых, детей и младенцев.

Первые аппараты ИВЛ Фонд Рината Ахметова передал в опорные государственные больницы еще в марте. Они были установлены в Полтавской областной инфекционной больнице, Ровенской центральной городской больнице, Тернопольской городской больнице скорой помощи и Закарпатской областной больнице. В названных больницах Полтавы и Ровно также установлены кислородные концентраторы для ИВЛ. Отдельно концентратор от Фонда поставлен в Волынскую областную инфекционную больницу.

Сами медики подчеркивают, что потребность страны в современных аппаратах ИВЛ остается высокой.

«Хочу поблагодарить Фонд Рината Ахметова за то, что у пациентов появляется шанс на адекватное лечение в соответствии с современными протоколами. Аппараты от Фонда Рината Ахметова являются аппаратами высокого класса и дают возможность по современным протоколами обеспечивать искусственную вентиляцию легких у пациентов с осложненным течением данной вирусной инфекции», – сказал президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров.

В пресс-службе напомнили. что Фонд Рината Ахметова приобрел 200 современных аппаратов ИВЛ для государственных больниц в регионах страны в рамках масштабного проекта «Борьба с COVID-19 в Украине», который призван помочь в спасении жизни людей. Он реализуется по программе «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект «200 скорых для Украины». Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции лёгких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих скорых задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.