Впервые на Луганщине: Удалось довести до суда дело о «закладках» с наркотиками

На Луганщие трое молодых людей организовали через соцсеть канал сбыта наркотиков в особо крупных размерах. Впервые в практике правоохранителей региона их удалось задержать и направить дело в суд. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

В декабре 2019 года впервые в Луганской области разоблачили и задержали участников преступной группировки, которые сбывали наркотические и психотропные вещества через мобильное приложение «Telegram». Организатор ОПГ – 23-летний мужчина, его сообщники – 20-летний парень и 22-летняя девушка. Все они – жители Северодонецка.

«Реализация происходила по следующей схеме: покупатели делали заказ и перечисляли деньги организатору группы на электронный кошелек "EasyPay", после поступления средств сообщники раскладывали так называемые "закладки", фотографировали их местонахождение и отправляли организатору преступной схемы для последующей переправки заказчикам», – рассказали в прокуратуре.

По данным правоохранителей, в преступную деятельность вовлекались несовершеннолетние, которые за денежное вознаграждение делали надписи на фасадах домов с «рекламой» телеграмм-канала.

У фигурантов изъято более полкилограмма психотропных веществ – PVP, амфетамин, МДМА, 5F-MDMB-PICA, 4-метилметкатинон, темамфетамин, а также наркотические средства – кокаин, метадон, каннабис. Кроме того, в городах Северодонецке и Рубежном задокументировано 40 «закладок» с наркотоваром, хранившемся с целью сбыта.

Во время досудебного расследования провели 81 криминалистическую экспертизу для установления всей доказательной базы с целью привлечения наркодельцов к ответственности.

В итоге, прокуратура Луганской области направила в суд обвинительный акт в отношении организованной преступной группы за незаконное приобретение, хранение с целью сбыта, а также сбытом наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 307 УК Украины). Санкция статьи предусматривает от 9 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.