Визового режима с Россией пока не будет, – глава МИД Украины

Украинское общество пока не готово к введению визового режима с Российской Федерацией. Об этом сегодня, 3 июля, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает «УНН».

«Мы ввели въезд на территорию России по заграничным паспортам. Это нормальная практика, направленная на обеспечение безопасности граждан, облегчении им всех процедур. Я думаю, что до визовой политики с Российской Федерацией пока еще украинское общество не дозрело», – сказал министр в эфире одного из телеканалов.

Напомним, украинцам с 1 марта 2020 года запрещено въезжать, следовать транзитом, пребывать и передвигаться по территории Российской Федерации на основании паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении для детей до 16 лет. Пересечение границы с РФ с тех пор осуществляется на основании загранпаспорта.