Донетчина: Больше половины расходов жителей идет на питание

В 2019 году среднемесячные совокупные расходы одного домохозяйства Донецкой области (без учета неподконтрольной территории) составили 8 414 грн, доходы – 11 062 грн. Таковы данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств, которое проводится органами государственной статистики Украины по международной методологии. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

По-прежнему больше половины всех совокупных расходов приходилось на питание. Удельный вес затрат на продукты питания и безалкогольные напитки в домохозяйствах области составил в 2019 году 51,9% против 54,6% в 2018-м. Для сравнения: в среднем по Украине этот показатель составил в 2019 году 46,6%.

В совокупных расходах домохозяйств региона на питание (включая питание вне дома) самая большая доля приходилась в 2019 году на мясо и мясопродукты – 26,5%.

Удельный вес иных позиций:

хлеб и хлебопродукты – 13,0%;

овощи – 11,7%;

молочные продукты – 10,3%;

растительное масло и другие жиры – 7,4%;

сладости (сахар, джем, мед, сироп, шоколад и кондитерские изделия) – 6,7%;

рыба и рыбопродукты – 5,8%;

фрукты – 5,7%;

безалкогольные напитки – 5,6%;

питание вне дома – 3,6%;

яйца – 2,1%;

другие продукты питания – 1,6%.

Вторая по величине после продуктов питания статья расходов домохозяйств – оплата жилья, воды, электроэнергии, газа и других видов топлива, которая в 2019 году составила 15,1% всех совокупных расходов против 16,8% в 2018-м.

Удельный вес расходов на одежду и обувь составил 4,2%, на алкогольные напитки и табачные изделия – 4,1%, транспорт – 3,9%, связь – 3,1%, здравоохранение – 2,9%, рестораны и гостиницы – 2,5%, предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья – 2,3%, отдых и культуру – 1,4%, образование – 0,4%. На другие потребительские расходы приходилось 2,7%.

Доля непотребительских расходов (помощь родственникам и другим лицам, покупка акций, недвижимости, строительство, капремонт, вклады в банки и другие расходы) составила 5,5%.

«Величина и структура расходов зависят от состава домохозяйств (наличие работающих, детей, пенсионеров), а больше всего – от уровня доходов (совокупных ресурсов). В 2019 году среднемесячные совокупные ресурсы одного домохозяйства региона составили 11 062 грн, в том числе денежные доходы – 10 631 грн», – прокомментировали в Управлении.

Основным источником доходов населения области была и остается заработная плата (удельный вес в – 62,3%). На пенсии приходилось 24,7% всех ресурсов.

За счет льгот, субсидий, государственной помощи и компенсационных выплат в наличной форме было получено 2,0% всех совокупных ресурсов домохозяйств области, в безналичной форме – 0,8%.

Удельный вес доходов от предпринимательской деятельности и самозанятости составил 1,9%.

Некоторые домохозяйства получали также доходы от продажи сельскохозяйственной продукции, в виде помощи родственников, стипендий, алиментов и других источников.