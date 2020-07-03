На Донетчине врачи-переселенцы провели уникальную операцию

В Краматорске провели уникальную для Донецкой и Луганской областей операцию – эндопротезирование грудного отдела аорты. Операцию выполнили хирурги Дмитрий Узун и Антон Орлов. Оба специалиста переехали в Краматорск после захвата родного Донецка «ДНР», сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

За операцией молодых коллег, которая длилась 4 часа, следил приглашенный гость из Киева, профессор, ведущий специалист Национального Института хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова Сергей Фуркало.

Пациент Виталий Гутник после операции чувствует себя хорошо. В больницу житель Краматорска попал из-за длительной болезни. У Виталия Гутника за высокого давления развилась патология сосудов. Его госпитализировали в Краматорский кардиоцентр городской больницы № 3, где мужчине провели малоинвазивную операцию.

«Стентирование – это когда через маленький прокол в руке или в ноге заводится специальной протез аорты. Эти операции считаются наиболее сложными, наиболее редкими. И для того, чтобы их осуществить, в первую очередь, это должно быть оснащенность центра, во вторую очередь – квалифицированной персонал, и, в-третьих, – это должно быть опыт», – рассказал заведующий Краматорского кардио-хирургического центра Дмитрий Узун.

Хирург Антон Орлов говорит, что операция прошла удачно, пациент уже на второй день встал с кровати. Впереди у мужчины длительное медикаментозное лечение.

Заведующий отделом Национального Института хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова Сергей Фуркало констатировал, что даже для Киева операция такого типа является достаточно знаковой, так как их делается вообще не так уж и много.

«Мы обсуждали многократно этого пациента, мы предлагали различные варианты его лечения, и я думаю, что и квалификация, и подход коллег из Краматорска полностью соответствуют поставленной задаче», – отметил он.

Впервые такую операцию в Украине провели почти 10 лет назад. В Краматорске эндоваскулярное хирургическое вмешательство могут проводить дважды в день – при условии обеспечения государством сосудистых протезов, которые стоят не один десяток тысяч долларов.