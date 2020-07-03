По 5 грн за стул: В Славянске распродают имущество уникальной здравницы (Видео)

В Славянске (Донецкая обл.) начали распродавать имущество здравницы «Славянский курорт», в состав которого входит 5 санаториев. Из-за карантина санатории пока не работают.

Как оказалось, в здравницах распродают санаторное имущество. Например, лица с инвалидностью купили здесь стулья по 5 гривен. «Вот стулья приобрели неделю назад. Нам их отдали за бесценок, купили по 5 грн. Оказалось, что это выносится из столовой санатория "Юбилейный". Предлагали и ортопедические матрацы по 50 грн, шторы сняли с "Юбилейного", есть пылесосы», – рассказала глава Донецкой областной организации лиц с инвалидностью Надежда Поламарчук.

Прояснить ситуацию у и. о. гендиректора «Славянского курорта» Оксаны Демченко невозможно – она не отвечает на телефонные звонки.

Двери в административном корпусе тоже закрыты.

На территории пилят деревья. Мужчина, который представился помощником гендиректора, показывает разрешительные документы на рубку сухих и аварийных деревьев. Говорит, что таким образом наводит порядок на территории здравницы.

Он опровергает информацию о распродаже имущества. «У нас ничего не распродается. Это я говорю, как есть. Я не знаю, откуда взялась такая информация. Я задавал вопрос администраторам, материально ответственным лицам, они сказали – мы ничего не распродаем. Здания закрыты, есть охрана, все опечатано», – говорит Игорь Рубин.

Однако внутрь здания санатория «Юбилейный» съемочную группу не пустили.

Мэр Славянска Вадим Лях говорит, что предотвратить разрушение уникальной здравницы сейчас местные власти не могут. Хотя и пытаются сделать это последние 3 года. «Это частное предприятие, которое ведет свою деятельность на правах пользования землей нашего города. К сожалению, ситуация на предприятии не улучается. В этом году стало только хуже. Мы не оставляем надежды, и областное руководство уже подключилось, общественники, что балансодержателя нужно менять», – сказал он.

Сейчас Санаторно-курортный реабилитационный центр «Славянский курорт» находится в аренде ЗАО «Укрпрофздравница». Переговоры о его передаче в коммунальную собственность приостановлены. Чиновники утверждают, то вопрос передачи здравницы в госсобственность – в процессе решения.

Напомним, что во время событий 2014 года Славянский курорт перестал принимать отдыхающих, а после освобождения Славянска в июле того же года в корпусах здравниц были расквартированы украинские военные. Военные окончательно выехали с территории курорта лишь в декабре 2019 года.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»