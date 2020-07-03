Поставили палатки, раздают агитку: В «ДНР» начали готовиться к местным выборам (Фото)

В «ДНР» начали подготовку к местным выборам, которые хотят провести 28 октября.

Так, сегодня, 9 июля, с утра на всех рынках Донецка и иных городов начали разворачивать агитационные палатки общественного движения «Донецкая республика» (правящая в «ДНР» партия).

«Теперь агитационные палатки будут выставляться каждый понедельник и пятницу на всех проходных местах городов республики. Сегодня характер агитационных материалов носит чисто ознакомительный характер. Но с понедельника уже поступит агитационный материал о подготовке ОДДР к участию в местных выборах на 28 октября 2020 года», – сообщает в соцсети «Донецкий абориген».

Почему выбрана дата 28 октября – не понятно, т.к. это среда. При этом на воскресение, 25 октября, запланированы всеукраинские местные выборы.

Напомним, что последние «выборы» в «ДНР» состоялись 11 ноября 2018 года, они были назначены после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко. В ноябре «избирали» «главу ДНР» (им стал Денис Пушилин) и «народный совет». При этом за 6 лет в «республике» ни разу не избирали «мэров» и «депутатов городских / поселковых / сельских советов».