В Покровске зовут переселенцев получать квартиры (Видео)

В Покровске (Донецкая обл.) до конца июля принимают заявления на временное жилье для переселенцев.

Алла выехала с семьей из Донецка. В результате обстрелов потеряли жилье. «Жить невозможно. Жилье – разрушено. Мы вынуждены были уехать из-за опасности, угрозы жизни детей», – поясняет женщина.

Приехали в Покровск, где семье не долго пришлось скитаться по съемным квартирам. Алла от властей получила бесплатное временное жилье через конкурс горсовета. «Я узнала об этой программе. Думала, получится – не получится. Оказывается – все реально. Все возможно. У нас 2-комнатная квартира на 1-м этаже 4-этажного дома. Все хорошо», – рассказывает женщина.

Приобретают квартиры для переселенцев в Покровске и в этом году. Чтобы получить шанс на временное жилье, нужно написать соответствующее заявление в горсовет или Центр предоставления административных услуг.

«Квартиры в отличном состоянии. Ремонта не требуют. Поэтому приглашаем – приходите, мы предоставим информацию. Подавайте документы – будем рассматривать ваши заявления», – говорит инспектор сектора жильем Управления ЖКХ Покровского горсовета Ольга Титова.

До июля принимают заявления, а потом будут распределять квартиры. Но отдельным категориям переселенцев.

«Преимущество на временное жилье дается семьям с несовершеннолетними детьми, беременным женщинам, лицам с инвалидностью и лицам, которые работают на предприятиях (по ходатайству)», – уточнил Титова.

Жилье для внутреннее перемещенных лиц выдается на год с возможностью продления срока проживания. Продать или приватизировать эти квартиры нельзя.

Также на такое жилье не имеют права ВПЛ, которые имеют недвижимость на подконтрольной Украине территории.

С 2018 года для переселенцев в Покровске приобрели 21 квартиру.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области зарегистрированы 3 936 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые нуждаются в жилье. Постоянным и временным жильем, в том числе социальным, обеспечены 929 переселенцев.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»