Россия требует от Украины изменить Конституцию и предоставить Донбассу особый статус, – Spiegel

Москва на переговорах в «нормандском формате» в Берлине намерена потребовать от Киева скорейшего закрепления в Конституции страны «особого статуса» неподконтрольного Донбасса и представления списка удерживаемых лиц. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает портал Der Spiegel со ссылкой на неофициальный рабочий документ российской делегации, который якобы поступил в распоряжение издания и лондонского «Dossier Center».

По информации издания, в пятницу-субботу советники лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия) проведут в Берлине очные консультации.

Российская сторона в частности призывает Киев до 6 июля представить в рамках минской Трехсторонней контактной группы проект изменений в Конституцию, которые обеспечат «особый статус» неподконтрольных украинской власти частей Донбасса. Это требование идет в рамках активизации реализации «формулы Штайнмайера».

Кроме того, в российских требованиях якобы значится, что Украина должна «без дополнительных условий» к 6 июля представить список удерживаемых в «Л-ДНР» лиц с целью их возможного последующего обмена. «Л-ДНР», как предполагается, сделают то же самое.