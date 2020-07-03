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Мариуполь и Краматорск: На Донетчине обнаружили новых заболевших COVID-19 (Карта)

03.07.20 23:37
Павел Кириленко
Павел Кириленко / Фото: dnews.dn.ua

Сегодня, 3 июля, в Донецкой области зафиксированы 2 новых случае COVID-19 – в Краматорске и Мариуполе. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«Инфицированы две женщины – 44 и 38 лет. Обе – из круга контактных лиц, у которых наличие вируса было подтверждено ранее», – отметил он.

Таким образом, всего с начала карантина в Донецкой области подтвержден 599 случаев COVID-19, из них:

  • выздоровели – 225 пациентов;
  • находятся на лечении – 364 человек;
  • летальных случаев – 10.


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