Якобы футболисты: Через КПВВ «Марьинка» в «ДНР» пропустили 8 человек

2 июля через линию разграничения в «ДНР» пропустили 4 взрослых с 3 детьми, которые назвались членами футбольной команды. А накануне туда проехал капитан. Это произошло на транспортном коридоре украинского КПВВ «Марьинка» и «республиканского» КПП «Алексанровка». Об этом рассказала монитор БФ «Право на защиту» («Право на захист») Екатерина Рачинская, которая дежурит возле КПВВ «Марьинка»,передает «Вільне радіо».

«1 июля через КПВВ" Марьинка "на своем авто проехал на неподконтрольную территорию человек. Боевики т. н. "ДНР" его пропустили, потому что он был представителем футбольной команды и имел какие-то связи. 2 июля члены этой же футбольной команды также приехали на это КПП – всего 7 человек, из них трое детей. Сразу боевики пропустили пятерых (из них 2 детей), а женщина с маленьким ребенком до 20:00 находилась вблизи блокпоста боевиков (КПП "Александовка", – ред.). Ее пропустили в 21 час», – рассказывает Екатерина Рачинская.

По ее данным, в этой группе была договоренность с представителями «ДНР» о беспрепятственном пропуске в «республику».

Рачинская добавляет, что на данном транспортном коридоре желающие его пересечь должны найти перевозчика, который довезет человека от КПВВ «Марьинка далее до украинского «нулевого» блокпоста, поскольку таково требование Госпогранслужбы.

«Согласно требованиям ГПСУ двигаться пешком к "нулевому блокпосту" с подконтрольной правительству территории запрещено. Поэтому нужно либо иметь перевозчика, или собственное авто. Но здесь есть проблема: сейчас перевозчики не соглашаются везти людей. Потому что если он везет людей только к "нулевому блокпосту", то вернувшись назад, он должен установить приложение "Дій вдома" и находиться 14 дней в самоизоляции. А если перевозчик согласится везти людей на неподконтрольную территорию, то он будет находиться у них там на обсервации 14 дней», – объясняет правозащитница.

Отметим, что после «нулевого» блокпоста далее – еще 3 км до блокпоста «ДНР». Это расстояние люди без авто преодолевают пешком.

Рачинская говорит, что сейчас вблизи КПВВ остался жить всего один человек. «Этот человек имеет регистрацию на подконтрольной правительству территории. Но он ждет разрешения от т. н. "ДНР", чтобы его включили в разрешительные списки. В [неподконтрольном] городе Енакиево находится его жена», – сказала она.