Капельки крови ведут с огорода: Мирная жительница Зайцево погибла от разрыва мины (Фото)

На рассвете 3 июля возле двора 80-летней Елены Быховой, жительницы Зайцево* (Донецкая обл.), разорвалась крупнокалиберная мина, выпущенная незаконными вооруженными формированиями. В это время женщина как раз возилась в огороде. От полученных ранений она погибла, не дождавшись помощи медиков. Об этом сообщает «Вільне радіо».

Большая часть жизни Елены Быховой прошла в Жованке. В поселок она переехала в молодости, когда вышла замуж. Как и многие местные, женщина работала в колхозе. Там она доила коров.

«Сначала жила с мужем, у них было 2 детей. Муж умер, и долгое время она жила одна. Ее дочь живет в Бахмутке, у нее инвалидность, едва двигается. Сын проживает в Майорске, тоже перенес 2 инсульта. Женщина была маломобильной», – рассказывает председатель уличного комитета Жованки, сотрудница гуманитарной миссии «Пролиска» Людмила Пахомова. Погибшую она хорошо знала лично.

Людмила отмечает, что для Елены это был не первый обстрел. В 2017 году снаряд незаконных вооруженных формирований попал прямо в стену дома бабушки.

«Она успела спрятаться в подвале, это чудом сохранило ей жизнь. Это произошло 23 марта 2017 года. Сегодняшний (3 июля – ред.) обстрел был вторым. Видно, на роду написано погибнуть от обстрела», – говорит Людмила Пахомова.

Мина настигла Елену, когда она работала на огороде. Она вышла туда в 6 утра, чтобы справиться с домашними делами до наступления жары.

«Утром, скорее всего, она хотела нарвать травы курам, потому что в огороде осталось ведро с травой, и капельки крови ведут с огорода», – говорит Людмила Пахомова.

Взрывчатка разорвалась в воздухе, осколками посекло тело женщины.

«Очевидно, в состоянии шока, не испытывая боли, она сама спустилась вниз через дом к соседям и начала звать на помощь. Соседка, тоже пожилого возраста, выбежала звать младшую соседку. Она позвонила мне, а я вызвала ASAP. Другой сосед побежал за медсестрой. Но помощь не успела – женщина умерла. Все тело нашпиговано осколками», – рассказывает председатель уличного комитета Жованки.

«Она попала в программу Норвежского совета по делам беженцев по восстановлению жилья. В это время она жила в летней кухне. Во дворе у нее поставили строительные материалы, шифер. Ей меняли окна на пластиковые, чтобы хоть немного улучшить условия проживания. Но бабушка не дождалась завершения ремонта», – говорит глава Зайцевской ВГА Владимир Веселкин.

Ранее сообщалось, что правоохранители начали расследование гибели 80-летней женщины в результате обстрела Зайцево незаконными вооруженными формированиями.

*Поселок Зайцево в мирное время относился к Горловке. Сейчас он разделен линией разграничения: одна часть находится на украинской стороне и переподчинена Бахмутскому району (часть поселка местные жители называют Жованкой), вторая – под контролем «ДНР» и относится к Горловке.