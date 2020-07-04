Министр озвучил статистику по COVID-19: Сколько случаев зафиксированы в Украине

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 914 человек, общее количество подтвержденных случаев заболевания – 47 677. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 4 июля, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«В целом за все время пандемии заболели 47 677 человек. Из них 3 456 детей и 6 937 медработников. При этом в целом выздоровели 21 155 человек. Летальных случаев – 1 227», – сказал министр.

Степанов также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зафиксировано во Львовской области (176), г. Киеве (118) и Волынской области (92).

По данным Минздрава, по состоянию на утро сегодня дня в Донецкой области зафиксированы 599 случаев COVID-19, в Луганской – 84 случая.