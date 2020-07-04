Прибыли через КПП в Еленовке: В «ДНР» уверяют, что нашли вирус у 19 человек

У 19 человек, которые въехали в «ДНР» с подконтрольной украинским властям части Донетчины, положительные тесты на коронавирус. Об этом на своей странице в соцсети заявил «депутат народного совета ДНР» Владислав Бриг.

«Из 200 человек, въехавших с территории Украины 25 июня – у 19-ти положительный тест на коронавирус», – уверяет «депутат».

В одном из местных пабликов отмечается, что прибывшие в «ДНР» продолжают находиться в обсервации в клинической больнице профзаболеваний в Донецке. Также сообщается, что 2 июля поступившим сделали экспресс-тест по крови, который показал у некоторых положительный результат. 3 июля были проведены ПЦР-тесты, результаты которых пока неизвестны.

«По нашей информации, врачи в Клинической больнице профзаболеваний обсуждали и передали высшему руководству вариант действий, чтобы при отрицательных тестах на COVID-19 отпустить граждан из обсервации досрочно и готовить палаты к прибытию из Украины "следующей группы". Но теперь такие перспективы оказываются под вопросом», – пишут в группе.

«В клинике, где размещены прибывшие, не до конца соблюдаются эпидправила. Люди живут по 5-8 человек в палате, не носят маски и контактируют друг с другом без них даже в столовой. Медицинские сотрудники за этим не следят и сами зачастую работают также без средств защиты. Потенциально распространить вирус в таких условиях очень просто», – отмечают в соцсети.

В паблике добавляют, что сложившаяся ситуация с возможными заболевшими должна проясниться в ближайшее время. В случае выявления заболевших отдельных пациентов должны будут изолировать в специальные боксы и начать лечение, а ранее контактировавшие с ними (фактически все) заново будут проходить двухнедельную обсервацию или самоизоляцию.

На «официальных» интернет-ресурсах информации пока что нет. При этом в соцсетях к подобным заявлениям отнеслись критически. Многие пишут о том, что «ДНР» выгодно заявлять так, чтобы не открывать блокпосты на линии разграничения. «Сказки ДНР на ночь... Можно было придумать причину о невозможности открытия блокпостов существенней... Эти 200 ехали вместе, ночевали в Еленовке, писали письма, но только 19 больны, остальные, наверное, паспорт РФ в кармане носили, как оберег… Аж куда там! 19 человек с Украины! А с России сколько? Чего не пишите? Или там другой короновирус», – пишут люди.

Также многие критикуют «власти» за то, что они сами создали предпосылки к заболеванию людей.

«Если среди толпы был один заразный, и всех запихнули в этот табор полевой, с общим сортиром и минимумом условий для комфорта и безопасности, то... Подержите их еще дольше всех вместе, у всех двухсот будет положительный… Странно, запихнуть пару сотен людей в непонятные палатки, а потом оба-на! Откуда-то куча положительных тестов», – сообщают пользователи соцсетей.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» в ближайшее время планируют открыть КПП «Еленовка» для пропуска людей по разрешительным спискам. Как находящимся на подконтрольной Украине территории попасть в «республиканский» разрешающий список, см. здесь. На период закрытия линии разграничения актуализировались перевозки из подконтрольной части Украины в «ДНР» через Россию.