Сводка из зоны ООС за 3 июля: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 20 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). НВФ вели огонь в том числе с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения, обстреливая украинские позиции и прифронтовые населенные пункты. Вследствие обстрелов со стороны НВФ один военнослужащий Объединенных сил был ранен. Об этом сегодня, 4 июля, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ вели обстрелы украинских позиций:

вблизи Новотошковского – из минометов калибром 120 мм и гранатометов, артиллерийских систем калибром 122 мм;

на подступах к Пивденному, Железному, Шумам (Торецк), Орехово и хутору Вольный (Золотое-4) – из минометов калибром 120 мм;

вблизи Попасной, хутора Вольный (Золотое-4), Орехово и Катериновки – из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения.

Кроме того, НВФ на рассвете открыли огонь и по населенному пункту Зайцево*. В результате обстрела из минометов калибром 82 мм погибла местная жительница 1940 года рождения.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник вел обстрелы:

у Авдеевки – из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Во время обстрела города одна из мин разрушила дачный дом, а от возникшего пожара загорелась еще одно здание, расположенное по соседству;

неподалеку Водяного, Каменки, Старогнатовки и Песок – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток НВФ один раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», у Катериновки, противник применил по позициям украинских военных гранатометы различных систем.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «украинские военные за прошедшие сутки 11 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 93 единицы. Во время обстрелов применялись минометы калибрами 120 и 82 мм, гранатометы, стрелковое оружие. Обстрелы велись по районам "Вольво-центра" на окраине Донецка, поселкам шахты им. Гагарина, Широкая Балка, Зайцево на окраинах Горловки, поселкам Каштановое, Минеральное и села Васильевка в предместьях Ясиноватой».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу подверглись поселок Голубовское и село Березовское. Огонь велся из минометов калибром 120 мм».

*Поселок Зайцево в мирное время относился к Горловке. Сейчас он разделен линией разграничения: одна часть находится на украинской стороне и переподчинена Бахмутскому району (часть поселка местные жители называют Жованкой), вторая – под контролем «ДНР» и относится к Горловке.