Переговоры по Донбассу в Берлине продолжались 11 часов: О чем договорились

Украина, Франция и Германия продемонстрировали готовность приложить максимум усилий для выполнения договоренностей «нормандской четверки», достигнутых в Париже, и приблизить проведение саммита в Берлине. Об этом по результатам встречи политических советников лидеров государств Нормандского формата, которая состоялась 3 июля в Берлине, сегодня, 4 июля, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Как рассказали в пресс-службе, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в составе украинской делегации, которую возглавлял вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, в пятницу в Берлине принял участие во встрече с политическими советниками лидеров государств – участников Нормандского формата.

Встреча в формате переговоров, которые продолжались 11 часов, состоялась за несколько дней до очередного заседания ТКГ в формате видеоконференции.

Участники встречи подробно, по пунктам, обсудили процесс выполнения договоренностей, достигнутых лидерами государств «нормандской четверки» по результатам саммита в Париже в декабре 2019 года, и выделили ряд неотложных задач, которые должны быть реализованы в рамках работы во время ближайших заседаний Трехсторонней контактной группы для ускорения переговорного процесса и создания предпосылок для проведения следующего саммита в Нормандском формате в Берлине.

Участники встречи согласились, что нужно приложить максимум усилий для полного выполнения решений Парижского саммита лидеров государств Нормандского формата. В частности, стороны сошлись во мнении о необходимости реальных мер для обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

«Договоренности Парижского саммита лидеров государств – участников Нормандского формата должны быть выполнены. Украина, а также ее партнеры по Нормандскому формату, Франция и Германия, продемонстрировали готовность приложить для этого максимум усилий», – подчеркнули в украинской делегации.

«Встреча на шаг приблизила проведение саммита в Берлине», – отметил Андрей Ермак.

Со своей стороны, российская сторона взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию Украины, Франции и Германии. В ближайшее время сторонами будет согласован порядок дня для работы ТКГ с целью сближения позиций для проведения саммита в Берлине.

Как сообщает российский «Интерфакс», «добиться прорыва участники встречи не смогли».

Российское издание передает заявление заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака, который заявил, что участники переговоров политсоветников «нормандской четверки» приблизились к согласованию комплекса дополнительных мер по прекращению огня на востоке Украины, но не смогли добиться прорыва. «Сказать, что есть прорыв – не осмелюсь», – сказал он по итогам переговоров в столице ФРГ.

Козак уверяет, что состоялся «обстоятельный разговор по всем аспектам урегулирования конфликта». При этом, заявил он, много времени ушло на то, чтобы «уяснить позицию Украины».

Козак сообщил, что финальный документ встречи принят не был, поскольку не удалось согласовать детали. «Договорились досогласовать в телефонном режиме», – отметил он.

«Также Козак подтвердил, что Москва ожидает от Киева проект поправок к Конституции, которые бы урегулировали особый статус Донбасса, не к 6 июля, а в ближайшее время», – пишет издание.

По словам Козака, на встрече также обсуждался вопрос Нормандского саммита на высшем уровне, однако о датах говорить пока «очень и очень рано». О встрече на уровне министров речи не было.

«Необходимо выполнить в полном объеме те решения, которые были приняты на саммите 9 декабря, прежде всего весь комплекс правовых аспектов политического мирного урегулирования конфликта», – заявил представитель РФ.

Он пояснил, что это – «десятки законов, которые нужно не только разработать, но и согласовать с Донбассом».