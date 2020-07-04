Во время карантина: Вступил в силу закон, защищающий заемщиков от штрафов по кредитам

Сегодня, 4 июля, вступает в силу закон, который защищает заемщиков от начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина и в 30-дневный срок после его завершения. Об этом сообщает Норвежский совет по делам беженцев (NRC).

«Закон предусматривает, что в случае просрочки заемщиком в период действия карантина, установленного правительством Украины на всей территории страны, с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID-19 и / или в 30-дневный срок после дня окончания действия карантина, выполнение денежного обязательства по договору, согласно которому заемщику был предоставлен кредит (заем) банком или иным кредитором (заимодавцем), заемщик освобождается от обязанностей уплаты в пользу кредитодателя (заимодавца) неустойки, штрафа, пени за такие просрочки», – отметили правозащитники.