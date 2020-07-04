В «ДНР» умерла заболевшая коронавирусом женщина

В «ДНР» за прошедшие сутки выявили 23 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 4 июля, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 3 июля, выявлены 23 случая заболевания COVID-19. Один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией выявлен у приезжего из Российской Федерации. Другие случаи коронавирусной иинфекции COVID-19 выявлены у лиц, контактных с заболевшими ранее, среди них 8 медицинских работников. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – уверяют в «минздраве».

«Зарегистрирован 1 летальный случай – женщина в возрасте 82 лет», – добавляют в «республике».

Всего по состоянию на 10:00 4 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 1234:

на лечении – 616 пациентов,

выписаны – 542 человека,

летальных случаев – 76.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 4 июля в Украине COVID-19 заболели 47 677 человек (21 155 пациентов выздоровели, 1 227 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 599 случаев (выздоровели 225 человек, летальных случаев – 10), Луганской области – 85 (выздоровел 61 человек, летальных случаев – 0).

В «ЛНР» – 521 случай COVID-19 (выздоровели 458 человек, летальных случаев – 13).