На Луганщине не выявили ни единого случая COVID-19 за сутки

На Луганщине не выявлены новые случаи заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 4 июля, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

За все время исследований на Луганщине это заболевание лабораторно подтверждено у 85 человек, из них:

выздоровел – 61 человек;

лечатся – 24 пациента (7 – в стационарах, 17 – амбулаторно).

В пресс-службе также отметили, что заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, – 4,24%.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 4 июля в Украине COVID-19 заболели 47 677 человек (21 155 пациентов выздоровели, 1 227 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 599 случаев (выздоровели 225 человек, летальных случаев – 10).

В «ДНР» – 1 234 случая COVID-19 (выздоровели 542 человека, летальных случаев – 76). В «ЛНР» – 521 случай COVID-19 (выздоровели 458 человек, летальных случаев – 13).