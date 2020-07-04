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Как проходят обсервацию в «ДНР»: В соцсети показали столовую в больнице в Донецке (Фото)

04.07.20 15:47
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке люди, которые приехали с подконтрольной территории и находятся на обсервации, не обеспечены средствами защиты. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

В частности, опубликовано фото, где люди, находящихся на обсервации, ожидают раздачи обеда в больничной столовой. Условия для дистанции для этих людей не обеспечены, они стоят друг за другом в очереди. Нет на подавляющем большинстве и защитных масок.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» якобы нашли вирус у 19 человек, прибывших с подконтрольной украинским властям территории.

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