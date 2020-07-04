Отыскивали тайники: На Донетчине четвероногие помощники пограничников демонстрировали ловкость (Фото)

Кинологи Донецкого пограничного отряда продемонстрировали ловкость четвероногих. Об этом сегодня, 4 июля, рассказали в Донецком погранотряде.

Учебно-методические сборы с инспекторами-кинологами – это игра для служебных собак и определенное испытание для их напарников-кинологов, ведь каждое выполненное упражнение оценивается руководством службы кинологического обеспечения Донецкого пограничного отряда.

Повышение теоретических и практических знаний инспекторов-кинологов и уровня натренированности служебных собак – основная задача этих сборов. Четвероногие преодолевают преграды, демонстрируют умение отыскивать запахоносители в различных тайниках. Имея хорошие результаты на практике, неся службу на КПВВ и в порту, служебные собаки и на учениях показывают отличную результативность.