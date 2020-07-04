«Не отбиваться от группы»: В «ДНР» показали, как людей из Донецка возят в РФ за паспортами (Фото)

В «ДНР» возобновили перевозки людей в РФ – за российскими паспортами. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«Со 2 июля 2020 года возобновлен выезд граждан ДНР на территорию РФ за получением паспорта гражданина Российской Федерации», – заявили в «МВД».

Там добавили, что централизованный выезд осуществляется от здания «миграционной службы» по ул. Федора Зайцева в Донецке. О дате и времени выезда людей оповещают по телефону.

«Правоохранители обращают внимание на необходимость использования средств индивидуальной защиты», – уверяют в «ДНР».

При этом публикуются кадры, на которых ни сами «правоохранители», ни люди, следовавшие за паспортами РФ, ни водители автобусов масок не надевали.

Также в «МВД» обратились к людям с просьбой «не отбиваться от группы» и после получения документа ожидать обратную отправку возле автобуса.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» для получения «республиканского» паспорта сначала необходимо получить талон на дату подачи документов. Талоны выдают через систему электронной очереди. Но длительность этой очереди – год.

Напомним, что с мая 2019 года Россия начала выдавать гражданство РФ жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. Основным условием получения российского гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».

Для решения проблемы в «ДНР» в июле 2019 года запустили электронную очередь для получения талона на подачу документов как «паспорта ДНР», так и российского. В «ЛНР» такая же система заработала в октябре 2019 года.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube